Заседание Контактной группы по Донбассу впервые пройдет с участием Леонида Кравчука
07:00 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе впервые пройдет с участием нового главы украинской делегации экс-президента страны Леонида Кравчука, сменившего на этом посту Леонида Кучму. Его первым заместителем назначен также новый человек на переговорах - премьер Украины в 1991-1992 годах Витольд Фокин.
При этом бывший первый заместитель полпреда вице- премьер Украины Алексей Резников остается заместителем главы делегации. Сохраняют свои позиции в Контактной группе и все остальные представители Киева. "То есть у нас достаточно мощная группа", - сказал президент Владимир Зеленский о новом составе украинской делегации и добавил, что в связи с ее усилением ожидает увеличения количества переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Назначение нового полпреда Киева породило новые надежды на активизацию мирных переговоров и в то же время вызвало массу вопросов к Кравчуку. Он уже дал понять, что считает Минские соглашения крайне невыгодными для Украины, и обозначил круг тем, по которым компромиссы для Киева невозможны. В то же время новый представитель Киева заявил о необходимости действовать и вышел с целым рядом инициатив
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