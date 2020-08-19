Кабмин обсудит, как ускорить переселение россиян из ветхого жилья

07:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство под председательством Михаила Мишустина соберется в среду на очередное заседание. Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня тринадцать вопросов. Одной из ключевых тем станет рассмотрение предложений по реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда опережающими темпами.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что законопроект об ускоренном расселении аварийного жилья будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. "У нас есть программа расселения аварийного и ветхого жилья. Мы сейчас смотрим, как ее ускорить, чтобы ее не 2024 годом закончить, а 2023 годом", - уточнил зампред правительства.

В начале июня правительство представило президенту общенациональный план восстановления экономики, который в том числе предлагает опережающую реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (входит в нацпроект) за счет средств 2023-2024 годов, в том числе с установлением возможности использования кредитных механизмов и субсидирования процентных ставок по мере необходимости. Указанный проект предполагает, что к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года. При этом, согласно ежегодному докладу генпрокурора России Совету Федерации, проблемы расселения граждан из ветхого жилья наиболее актуальны для Республики Мордовии, Чувашской Республики, Астраханской, Вологодской, Кировской, Пензенской и Саратовской областей.