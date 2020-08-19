Православные отмечают Преображение Господне
07:32 19.08.2020 Источник: Интерфакс
Православные верующие в среду отмечают праздник Преображения Господня, известный в народе как Яблочный Спас.
Патриарх Кирилл совершит в среду утром литургию в храме Христа Спасителя. Праздничные богослужения пройдут во всех храмах Русской православной церкви, после чего духовенство в соответствии с древней традицией совершит освящение плодов.
Традиция освящения фруктов нового урожая, в первую очередь яблок, берет свое начало еще с апостольских времен и напрямую связана с самим смыслом праздника. Преображение показывает то новое, благодатное состояние природы и человека, которое становится возможным благодаря воскресению Спасителя. Созревшие плоды, которые священник в храме кропит святой водой, символизируют всю природу, ждущую обновления и спасения от греха.
Праздник напоминает о Преображении Иисуса Христа на горе Фавор - событии, случившемся за 40 дней до распятия Спасителя.
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