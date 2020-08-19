Америка столкнулась с кризисом психического здоровья из-за пандемии коронавируса - эксперт
07:36 19.08.2020 Источник: Интерфакс
Пандемия коронавируса COVID-19 вызывает кризис психического здоровья в Северной и Южной Америках из-за долговременного карантинного режима, сообщила во вторник директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьен.
"Пандемия COVID-19 вызвала психический кризис в нашем регионе в таких масштабах, с которыми мы ранее не сталкивались", - заявила Этьен на брифинге.
По ее словам, появление психических расстройств связано с повышением уровня стресса и употреблением наркотических веществ и алкоголя в течение периода локдауна. Этьен отметила, что в период пандемии также обострилась проблема домашнего насилия в отношении женщин.
"Необходимость оставаться дома, вкупе с социальным и экономическим влиянием вируса повышают риск домашнего насилия - для многих дом не является безопасным местом", - пояснила директор.
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