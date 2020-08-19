Армия Украины после трех суток соблюдения режима тишины обстреляла ДНР на двух направлениях — СЦКК

07:44

Обстрелы зафиксированы вечером 18 августа со стороны украинских силовиков на горловском и мариупольском направлениях. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

В 18:40 из района подконтрольного украинским властям села Талаковка вблизи Мариуполя отмечена работа стрелкового оружия в направлении села Коминтерново. Немногим позднее, в 19:20, противник выпустил гранату из АГС по району поселка Доломитное на северо-востоке Горловки.

СЦКК информирует и о других нарушениях со стороны ВСУ. В течение дня противник дважды применял беспилотные аппараты – в окрестностях Гнутово и Водяного на юге Донбасса. Также сообщается о двух взрывах на позициях армии Киева вблизи Талаковки и Новгородского.

ДАН