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НОВОСТИ

В Белоруссии выросло число жертв протестов

07:53 19.08.2020 Источник: РОСБАЛТ

МВД Белоруссии сообщило о третьем погибшем в ходе протестов.

По данным ведомства, ночью 16 августа в Минске скончался 19-летний юноша. Водитель Renault сбил пешехода — по предварительной версии, тот во время демонстрации вышел на проезжую часть.

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