Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
07:56 19.08.2020 Источник: РОСБАЛТ
Демократическая партия США официально назвала своим кандидатом на пост президента страны бывшего вице-президента Джо Байдена.
Как сообщают американские СМИ, на съезде партии, который проходит в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса, делегации от штатов и территорий озвучили результаты праймериз. Согласно этим результатам, Байден набрал наибольшее число голосов партийных делегатов.
Противником Байдена на выборах 3 ноября будет действующий президент страны Дональд Трамп.
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