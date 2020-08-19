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НОВОСТИ

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

07:56 19.08.2020 Источник: РОСБАЛТ

Демократическая партия США официально назвала своим кандидатом на пост президента страны бывшего вице-президента Джо Байдена.

Как сообщают американские СМИ, на съезде партии, который проходит в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса, делегации от штатов и территорий озвучили результаты праймериз. Согласно этим результатам, Байден набрал наибольшее число голосов партийных делегатов.

Противником Байдена на выборах 3 ноября будет действующий президент страны Дональд Трамп.

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