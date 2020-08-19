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НОВОСТИ

Швеция заморозила помощь государственным органам Белоруссии

07:59 19.08.2020 Источник: РОСБАЛТ

Правительство Швеции заявило о частичной заморозке финансовой помощи Белоруссии в связи с ситуацией в стране.

Как написал в сети микроблогов Twitter министр по вопросам международного сотрудничества Петер Эрикссон, будет заморожена меньшая часть помощи — та, которая шла на проекты с участием государственных органов власти. Он отметил, что в основном Швеция направляла помощь на проекты гражданского общества — «тех, кто сейчас находится на улицах и требует перемен».

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