Путин в разговоре с Меркель назвал неприемлемым любое вмешательство извне в дела Белоруссии

08:18 Источник: NEWSru.com

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии. Как сообщается на сайте Кремля, разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в сообщении пресс-службы.



