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НОВОСТИ

Израиль нанес удар по базе спецназа ХАМАСа в Газе

08:24 19.08.2020 Источник: MIGnews

Поздно ночью 19 августа Израиль нанес удар по базе сил специального назначения ХАМАСа в Газе.

Удар стал ответом на запуск ракеты из Газы и на непрекращающиеся атаки с помощью зажигательных воздушных шаров.

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