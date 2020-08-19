Президент Мали ушел в отставку после военного мятежа

08:28 Источник: MIGnews

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейту после мятежа военных объявил об отставке.

Об этом он объявил в кратком обращении, которое транслировалось по телевидению.

По словам Кейту, он решил "с этого момента оставить свой долг". Он также распустил парламент и правительство. Неясно, официально ли сейчас во главе страны стоят военные.

Читайте также: Мятежники в Мали добились отстранения президента