Вандал в Нью-Йорке неделю бросал камни в генконсульство РФ
08:34 19.08.2020 Источник: MIGnews
Неизвестный в течение недели бросал камни в генконсульство России в Нью-Йорке. Пострадали также автомобили дипмиссии. Позже мужчина угрожал убийством работникам консульства.
Полиция задерживала дебошира в первый же день, но затем отпустила. В итоге это не помешало хулигану продолжить свои действия. О нем только известно, что это белый мужчина, угрожавший, что застрелит дипломатов.
Генконсульству нанесен ущерб, пишет Sputniknews.
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