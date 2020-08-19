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Вандал в Нью-Йорке неделю бросал камни в генконсульство РФ

08:34 19.08.2020 Источник: MIGnews

Неизвестный в течение недели бросал камни в генконсульство России в Нью-Йорке. Пострадали также автомобили дипмиссии. Позже мужчина угрожал убийством работникам консульства.

Полиция задерживала дебошира в первый же день, но затем отпустила. В итоге это не помешало хулигану продолжить свои действия. О нем только известно, что это белый мужчина, угрожавший, что застрелит дипломатов.

Генконсульству нанесен ущерб, пишет Sputniknews.

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