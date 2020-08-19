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НОВОСТИ

Данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 августа

09:00 19.08.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 19 августа превысило 22,05 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По информации проекта, за все время в мире были заражены 22 059 933 человека. Прирост числа инфицированных за сутки составил более 209 тысяч. За весь период пандемии скончались 779 557 заболевших, 14,1 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,48 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (3,4 миллиона человек), Индия (2,7 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (более 930 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (592,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 171 808 человек. В Бразилии число умерших превысило отметку 109 тысяч, в Индии — 52 тысячи человек.  Lenta.Ru

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