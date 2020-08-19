Вывезенных из Сирии детей ждут в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии
08:53 19.08.2020 Источник: REGNUM
Среди детей, вернувшихся на родину из Сирии самолетом Минобороны в ночь на 18 августа, есть уроженцы трех субъектов Северного Кавказа. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
По ее словам, всего было вывезено 26 детей, родные которых живут в восьми субъектах России, в том числе Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. После прохождения курса реабилитации дети вернутся к своим родным.
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