Лукашенко опоздал с обращением к рабочим - Горбачев
09:05 19.08.2020 Источник: НГ-Online
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете "Комсомольская правда" заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим.
«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал Горбачев.
Он сообщил, что тоже обращался к трудящимся в кризисный период. «Но нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих — это я не склонен», — отметил он.
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