Лукашенко опоздал с обращением к рабочим - Горбачев

09:05 Источник: НГ-Online

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете "Комсомольская правда" заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим.

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал Горбачев.

Он сообщил, что тоже обращался к трудящимся в кризисный период. «Но нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих — это я не склонен», — отметил он.