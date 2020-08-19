Тихановская попросила власти Евросоюза не признавать итоги выборов в Белоруссии

09:20 Источник: РБК

Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская записала очередное видеообращение, в котором призвала власти Европейского союза не признавать прошедшие в республике выборы.

«Достопочтенные лидеры Европы. Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными», — заявила она. РБК