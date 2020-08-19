В США подсчитали количество ядерных бомб у Северной Кореи

09:32 Источник: Газета.Ru

Согласно докладу армии США, в арсенале КНДР насчитывается около 60 ядерных бомб и до 5 тыс. тонн химического оружия. Об этом сообщает Daily Mail. «Оценка северокорейского ядерного оружия показывает наличие от 20 до 60 бомб с возможностью производить шесть новых устройств каждый год», — говорится в сообщении.

Эксперты считают, что до конца года Северная Корея может увеличить арсенал ядерных бомб до 100 единиц.

Предположительно такие запасы ядерного оружия нужны Пхеньяну на случай угрозы смены режима от других государств. Отмечается, что в данном случае КНДР может также применить химическое оружие.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность. Данное заявление прозвучало на фоне застопорившихся переговоров между Соединенными Штатами и КНДР о денуклеаризации. Газета.Ru