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НОВОСТИ

Вашингтон и Токио намерены развернуть спутниковую сеть для обнаружения новейших ракет - СМИ

10:00 19.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Японская пресса пишет о планах Вашингтона и Токио развернуть спутниковую сеть для обнаружения новейших ракет. По сведениям газеты «Никкей», это обойдется в 9 миллиардов долларов. Отмечается, что спутники будут оснащены инфракрасными датчиками и будут летать на низких орбитах – от 300 км до тысячи. В публикации поясняется, что нынешняя американская сеть раннего спутникового обнаружения, на которую полагается Япония, работает на высоте порядка 36 тыс. км, что делает ее наряду с наземными радарами малоэффективной против ракет с изменяемой траекторией полета или гиперзвукового оружия. Предполагается, что первые 30 спутников будут запущены в 2022 году, а всего таких аппаратов должны около тысячи.  Эхо Москвы

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