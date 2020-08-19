Польша меньше всего хочет видеть самоизоляцию Белоруссии - польский МИД

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша меньше всего хочет видеть изоляцию Белоруссии со стороны ЕС, поскольку в этом случае единственным партнером Минска может остаться Москва. С таким мнением выступил в среду в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Как соседнее государство, мы особенно хотим, чтобы Белоруссия была стабильным, открытым и предсказуемым государством. Последним вариантом, какой бы мы хотели видеть, является самоизоляция Белоруссии, тем более что в такой ситуации [у Минска] останется только один партнер в виде Российской Федерации", - заявил польский дипломат.

Коснувшись экстренного саммита Евросоюза, который пройдет в среду в режиме видеоконференции, Пшидач сказал, что Варшава хочет, "чтобы на высшем уровне ЕС однозначно дал оценку ситуации в Белоруссии". "Польша хочет, чтобы сообщество призвало белорусские власти к диалогу с представителями общества", - добавил Пшидач.

В Белоруссии после выборов президента проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником.