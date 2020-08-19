0
0
43
НОВОСТИ

В России за сутки выявили 4 828 случаев заражения коронавирусом

11:00 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 828, общее количество инфицированных достигло 937 321. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост четвертый день составляет 0,5%.

Число вылечившихся в России пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 795. Согласно данным штаба, всего выздоровели 749 423 человека, что составляет около 80% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 117 против 132 днем ранее, всего от инфекции умерли 15 989 человек. Доля умерших составляет 1,71% от общего числа заразившихся в РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:01 18.08.2020
Военные корабли флота Ее Величества придут в Черное море учить украинцев
0
89
19:00 18.08.2020
В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора
0
93
18:30 18.08.2020
Министры обороны России и США провели переговоры по телефону
0
107
17:58 18.08.2020
Лукашенко привел войска на западной границе Белоруссии в полную боеготовность
0
90
13:32 18.08.2020
В РФ пройдут крупные учения военной полиции
0
123
20:40 17.08.2020
Число переболевших коронавирусом в российской армии превысило 10 тысяч
0
115
14:00 17.08.2020
В Азербайджан прибыли два российских боевых корабля
0
174
12:50 15.08.2020
Польша разместит у себя дополнительно 1 тыс военных США. Соглашение подписано
0
222
09:15 15.08.2020
В Пентагоне хотят лучше понимать природу и происхождение НЛО - заявление
0
150
11:20 14.08.2020
Новый договор предусматривает постоянное присутствие войск США в Польше - чиновник
0
152

Возврат к списку