В России за сутки выявили 4 828 случаев заражения коронавирусом
11:00 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 828, общее количество инфицированных достигло 937 321. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост четвертый день составляет 0,5%.
Число вылечившихся в России пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 795. Согласно данным штаба, всего выздоровели 749 423 человека, что составляет около 80% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.
Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 117 против 132 днем ранее, всего от инфекции умерли 15 989 человек. Доля умерших составляет 1,71% от общего числа заразившихся в РФ.
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