Почти половина россиян готова брать на себя ответственность ради большой зарплаты - опрос
11:05 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около половины россиян (48%) готовы брать на себя ответственность и много трудиться ради большой зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса на портале Роструда "Работа в России".
"Так, 48% респондентов заявили, что готовы трудиться в активном режиме и с высоким уровнем ответственности ради большой зарплаты. 36% предпочитают спокойную работу с небольшим уровнем ответственности и средним доходом. А 7% респондентов согласны на небольшой доход при условии минимальной ответственности на работе", - говорится в исследовании.
При этом говоря о предпочтительных изменениях в своей работе, 40% респондентов сообщили, что в первую очередь изменили бы систему премирования. Примерно каждый третий (30%) хотел бы, чтобы работа находилась ближе к дому, еще 20% изменили бы график работы, а 10% предпочли бы перейти на удаленную работу и трудиться из дома.
Однако большинство россиян (64%) не хочет сидеть без работы, и в случае отсутствия финансовых трудностей и возможности не ходить на работу респонденты ответили, что все равно будут трудиться ради удовольствия. Остальные же 36% сообщили, что в таком случае займутся домашними делами.
Опрос проводился на портале "Работа в России", который является крупнейшей государственной базой вакансий, в июле 2020 года. В нем приняли участие более 9 тыс. человек из всех регионов РФ.
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