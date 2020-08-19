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НОВОСТИ

МВД Белоруссии подтвердило информацию о задержаниях у Минского тракторного завода

11:20 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белоруссии подтвердили информацию о задержаниях у Минского тракторного завода утром в среду, подробности проверяются. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Подтверждаю, что есть задержанные", - отметила она, не уточнив их количество. Чемоданова пообещала, что более подробная официальная информация о задержаниях появится позднее.

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