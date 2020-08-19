Канцлер Австрии призвал провести новые выборы в Белоруссии
11:32 19.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Канцлер Австрии призвал провести в Белоруссии новые выборы. Себастьян Курц добавил, что необходимо наладить диалог между белорусскими властями и оппозицией.
«Считаю важным, чтобы у ЕС была чёткая реакция на события там. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несёт ответственность за насилие против оппозиции и демонстрантов», — сказал он перед началом онлайн-саммита по Белоруссии. Заявление Курца распространило Австрийское агентство печати.
Ранее МВД Белоруссии сообщало об одном погибшем в ходе беспорядков.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам консультаций, состоявшихся по инициативе Эстонии и США, заявил, что внутренняя ситуация в Белоруссии не должна обсуждаться Советом Безопасности ООН.
«Только сами белорусы могут решить проблемы своей страны», — подчеркнул дипломат. Говорит Москва
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