Канцлер Австрии призвал провести новые выборы в Белоруссии

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Канцлер Австрии призвал провести в Белоруссии новые выборы. Себастьян Курц добавил, что необходимо наладить диалог между белорусскими властями и оппозицией.

«Считаю важным, чтобы у ЕС была чёткая реакция на события там. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несёт ответственность за насилие против оппозиции и демонстрантов», — сказал он перед началом онлайн-саммита по Белоруссии. Заявление Курца распространило Австрийское агентство печати.

Ранее МВД Белоруссии сообщало об одном погибшем в ходе беспорядков.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам консультаций, состоявшихся по инициативе Эстонии и США, заявил, что внутренняя ситуация в Белоруссии не должна обсуждаться Советом Безопасности ООН.

«Только сами белорусы могут решить проблемы своей страны», — подчеркнул дипломат. Говорит Москва