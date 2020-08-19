МИД КНР заявил, что внешние силы не должны создавать хаос в Белоруссии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай, являясь другом и партнером Белоруссии, не желает видеть хаоса на ее территории и надеется на сохранение стабильности в этой стране. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай и Белоруссия являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Мы доверяем друг другу и работаем ради достижения выгоды для каждой стороны. Китай уважает путь развития, избранный белорусскими людьми в свете сложившейся в их стране ситуации. Мы также уважаем усилия, предпринимаемые для защиты национального суверенитета, безопасности и независимости", - заявил дипломат.