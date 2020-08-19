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В городе Волжском задержали водителя, стрелявшего по пешеходам

12:05 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Волгоградской области мужчину, который открыл стрельбу по пешеходам из окна своего автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области в среду.

"В городе Волжском Волгоградской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хулиганские действия одного из участников дорожного движения, который, находясь за рулем автомобиля, открыл стрельбу из неустановленного оружия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к сотрудникам обратилась женщина, которая рассказала о том, что в ее сторону несколько раз выстрелил неизвестный мужчина, пока она переходила дорогу. Сотрудники правоохранительных органов разыскали автомобиль, вместе с водителем в машине находились еще двое мужчин, их также передали сотрудникам полиции.

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