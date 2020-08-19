Роспотребнадзор рекомендовал колледжам перевести занятия заочных групп в онлайн-формат

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор рекомендовал колледжам России в условиях пандемии коронавируса перевести занятия заочных и вечерних групп на дистанционный формат. Об этом говорится в рекомендациях ведомства, опубликованных в среду.

"Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат", - отмечается в документе.