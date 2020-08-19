МВД РФ зафиксировало снижение криминальной активности мигрантов
12:32 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России зафиксировало снижение криминальной активности мигрантов на территории страны за первые семь месяцев 2020 года, сообщили ТАСС в среду в пресс-центре министерства.
"Снизилась криминальная активность мигрантов. Иностранными гражданами совершено на 3,7% меньше преступлений (с января по июль 2020 года). В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства - на 5,9% меньше", - сказали в ведомстве.
НОВОСТИ
- 12:20 19.08.2020
- Роспотребнадзор рекомендовал колледжам перевести занятия заочных групп в онлайн-формат
- 12:05 19.08.2020
- В городе Волжском задержали водителя, стрелявшего по пешеходам
- 12:00 19.08.2020
- МИД КНР заявил, что внешние силы не должны создавать хаос в Белоруссии
- 11:32 19.08.2020
- Канцлер Австрии призвал провести новые выборы в Белоруссии
- 11:20 19.08.2020
- МВД Белоруссии подтвердило информацию о задержаниях у Минского тракторного завода
- 11:05 19.08.2020
- Почти половина россиян готова брать на себя ответственность ради большой зарплаты - опрос
- 11:00 19.08.2020
- В России за сутки выявили 4 828 случаев заражения коронавирусом
- 10:32 19.08.2020
- Мертвым найден член УИК, отказавшийся подписать протокол о победе Лукашенко
- 10:20 19.08.2020
- Италия экономически выживает только благодаря поддержке ЕС - HBL
- 10:05 19.08.2020
- Польша меньше всего хочет видеть самоизоляцию Белоруссии - польский МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать