МВД РФ зафиксировало снижение криминальной активности мигрантов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России зафиксировало снижение криминальной активности мигрантов на территории страны за первые семь месяцев 2020 года, сообщили ТАСС в среду в пресс-центре министерства.

"Снизилась криминальная активность мигрантов. Иностранными гражданами совершено на 3,7% меньше преступлений (с января по июль 2020 года). В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства - на 5,9% меньше", - сказали в ведомстве.