Жириновский заявил, что ему не дали встретиться с Фургалом
13:00 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду заявил, что ему и парламентариям от партии не дали встретиться с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО "Лефортово".
"Осуществлена провокация. Нас не допустили в камеру к Фургалу, сообщая нам, что она пустая. Это же полный идиотизм", - сказал он журналистам после посещения СИЗО. По его словам, руководство изолятора обосновало это "следственными действиями". Сам Жириновский уверен, что Фургала перевели в другую камеру.
Лидер ЛДПР также сообщил, что думская фракция партии будет добиваться встречи с Фургалом и отстранения начальника СИЗО "Лефортово" Алексея Ромашева.
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