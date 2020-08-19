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Жириновский заявил, что ему не дали встретиться с Фургалом

13:00 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду заявил, что ему и парламентариям от партии не дали встретиться с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО "Лефортово".

"Осуществлена провокация. Нас не допустили в камеру к Фургалу, сообщая нам, что она пустая. Это же полный идиотизм", - сказал он журналистам после посещения СИЗО. По его словам, руководство изолятора обосновало это "следственными действиями". Сам Жириновский уверен, что Фургала перевели в другую камеру.

Лидер ЛДПР также сообщил, что думская фракция партии будет добиваться встречи с Фургалом и отстранения начальника СИЗО "Лефортово" Алексея Ромашева.

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