Иностранные студенты начнут учебу в РФ после прохождения карантина и теста на коронавирус

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные студенты в России смогут начать учебу только после двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"Иностранные студенты из стран, с которыми налажено международное сообщение, смогут приступить к занятиям в традиционном формате после двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса. В случае отсутствия возможности прибыть на обучение к началу учебного года в связи с ограничением международного сообщения иностранные студенты смогут изучать образовательную программу в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2019-2020 учебном году в России обучались 297 993 иностранных студента. В десятку стран, из которых приезжает учиться их наибольшее число, входят Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Китай, Таджикистан, Украина, Индия, Белоруссия, Азербайджан и Киргизия.