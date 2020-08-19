0
0
121
НОВОСТИ

Иностранные студенты начнут учебу в РФ после прохождения карантина и теста на коронавирус

13:05 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные студенты в России смогут начать учебу только после двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"Иностранные студенты из стран, с которыми налажено международное сообщение, смогут приступить к занятиям в традиционном формате после двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса. В случае отсутствия возможности прибыть на обучение к началу учебного года в связи с ограничением международного сообщения иностранные студенты смогут изучать образовательную программу в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2019-2020 учебном году в России обучались 297 993 иностранных студента. В десятку стран, из которых приезжает учиться их наибольшее число, входят Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Китай, Таджикистан, Украина, Индия, Белоруссия, Азербайджан и Киргизия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 19.08.2020
В Минюсте разъяснили, почему Жириновский не смог посетить Фургала в СИЗО
0
34
14:00 19.08.2020
Число преступлений с использованием банковских карт выросло в 6 раз - МВД РФ
0
57
13:32 19.08.2020
Власти в Белоруссии есть, на кого опереться - Лукашенко
0
122
13:20 19.08.2020
Корабли и подлодки ВМФ оснастят гиперзвуковым оружием
0
124
13:00 19.08.2020
Жириновский заявил, что ему не дали встретиться с Фургалом
0
168
12:32 19.08.2020
МВД РФ зафиксировало снижение криминальной активности мигрантов
0
153
12:20 19.08.2020
Роспотребнадзор рекомендовал колледжам перевести занятия заочных групп в онлайн-формат
0
201
12:05 19.08.2020
В городе Волжском задержали водителя, стрелявшего по пешеходам
0
187
12:00 19.08.2020
МИД КНР заявил, что внешние силы не должны создавать хаос в Белоруссии
0
187
11:32 19.08.2020
Канцлер Австрии призвал провести новые выборы в Белоруссии
0
201

Возврат к списку