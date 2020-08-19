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НОВОСТИ

Корабли и подлодки ВМФ оснастят гиперзвуковым оружием

13:20 19.08.2020 Источник: Интерфакс

Многоцелевые подлодки и фрегаты, заложенные 20 июля на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, будут оснащены гиперзвуковым оружием, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"На северодвинском "Севмаше" в этот день (20 июля - ИФ) заложили две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М", которые будут оснащены гиперзвуковым оружием. На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге заложили два фрегата проекта 22350, которые также получат гиперзвуковое оружие", - сказал Попов.

20 июля состоялась закладка двух атомных многоцелевых подлодок проекта "Ясень-М" и двух фрегатов проекта 22350. Заложенные подлодки получили названия в честь городов воинской славы - "Воронеж" и "Владивосток", а фрегаты получили названия в продолжение своим предшественникам "адмиральской" серии - "Адмирал Спиридонов" и "Адмирал Юмашев".

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