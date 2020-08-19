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НОВОСТИ

Власти в Белоруссии есть, на кого опереться - Лукашенко

13:32 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская власть не ослабла и у нее имеется опора.

"Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто- то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", - приводит слова белорусского лидера на заседании Совета безопасности республики в среду информационное агентство БелТА.

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