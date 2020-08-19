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Число преступлений с использованием банковских карт выросло в 6 раз - МВД РФ

14:00 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество преступлений в сфере информационных технологий выросло в РФ с начала года почти в два раза, а с использованием банковских карт - в 6 раз. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Число преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, выросло на 94,6%, в том числе тяжких и особо тяжких - на 129,7%, - сообщила Волк. - При этом расчетные (пластиковые) карты использовались в криминальных целях почти в 6 раз чаще, чем годом раньше, а средства мобильной связи - более чем в 2 раза".

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