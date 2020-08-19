Число преступлений с использованием банковских карт выросло в 6 раз - МВД РФ
14:00 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество преступлений в сфере информационных технологий выросло в РФ с начала года почти в два раза, а с использованием банковских карт - в 6 раз. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Число преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, выросло на 94,6%, в том числе тяжких и особо тяжких - на 129,7%, - сообщила Волк. - При этом расчетные (пластиковые) карты использовались в криминальных целях почти в 6 раз чаще, чем годом раньше, а средства мобильной связи - более чем в 2 раза".
НОВОСТИ
- 14:12 19.08.2020
- В Минюсте разъяснили, почему Жириновский не смог посетить Фургала в СИЗО
- 13:32 19.08.2020
- Власти в Белоруссии есть, на кого опереться - Лукашенко
- 13:20 19.08.2020
- Корабли и подлодки ВМФ оснастят гиперзвуковым оружием
- 13:05 19.08.2020
- Иностранные студенты начнут учебу в РФ после прохождения карантина и теста на коронавирус
- 13:00 19.08.2020
- Жириновский заявил, что ему не дали встретиться с Фургалом
- 12:32 19.08.2020
- МВД РФ зафиксировало снижение криминальной активности мигрантов
- 12:20 19.08.2020
- Роспотребнадзор рекомендовал колледжам перевести занятия заочных групп в онлайн-формат
- 12:05 19.08.2020
- В городе Волжском задержали водителя, стрелявшего по пешеходам
- 12:00 19.08.2020
- МИД КНР заявил, что внешние силы не должны создавать хаос в Белоруссии
- 11:32 19.08.2020
- Канцлер Австрии призвал провести новые выборы в Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать