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В Минюсте разъяснили, почему Жириновский не смог посетить Фургала в СИЗО

14:12 19.08.2020 Источник: Интерфакс

Разрешение на свидание депутатов с арестованным экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, как и с любым заключенным следственного изолятора (СИЗО), находится исключительно в компетенции следствия, пояснили в пресс-службе Минюста РФ.

"Законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" предусмотрено, что депутаты Государственной Думы РФ в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции имеют право без специального разрешения посещать следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс" в ответ на запрос.

При этом, отметили в ведомстве, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ "порядок содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей определяется федеральным законом, статьей 18 которого предусмотрено, что подозреваемым и обвиняемым свидание с иными лицами может быть предоставлено на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело".

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил журналистам, что его не пустили к арестованному по обвинению в организации ряда убийств Фургалу в камеру СИЗО "Лефортово".

"Мы сегодня же сделаем заявление фракции ЛДПР с требованием отстранить начальника СИЗО Ромашина", - сказал политик.

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