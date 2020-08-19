В Минюсте разъяснили, почему Жириновский не смог посетить Фургала в СИЗО
14:12 19.08.2020 Источник: Интерфакс
Разрешение на свидание депутатов с арестованным экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, как и с любым заключенным следственного изолятора (СИЗО), находится исключительно в компетенции следствия, пояснили в пресс-службе Минюста РФ.
"Законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" предусмотрено, что депутаты Государственной Думы РФ в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции имеют право без специального разрешения посещать следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс" в ответ на запрос.
При этом, отметили в ведомстве, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ "порядок содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей определяется федеральным законом, статьей 18 которого предусмотрено, что подозреваемым и обвиняемым свидание с иными лицами может быть предоставлено на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело".
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил журналистам, что его не пустили к арестованному по обвинению в организации ряда убийств Фургалу в камеру СИЗО "Лефортово".
"Мы сегодня же сделаем заявление фракции ЛДПР с требованием отстранить начальника СИЗО Ромашина", - сказал политик.
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