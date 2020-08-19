Россия создаст круглогодичную станцию в Антарктике - Мишустин
14:32 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России подготовило проект стратегии развития деятельности в Антарктике. Об этом в среду на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Подготовлен проект стратегии развития деятельности РФ в Антарктике до 2030 года, - отметил премьер. - Он позволит модернизировать инфраструктуру зимовочных станций, создать на основе сезонной полевой базы "Русская" круглогодично действующую антарктическую станцию".
НОВОСТИ
- 15:32 19.08.2020
- Глава Европарламента опасается военной интервенции в Белоруссии - заявление
- 15:12 19.08.2020
- Высылаемый из Норвегии российский дипломат должен покинуть страну до конца недели - МИД
- 15:00 19.08.2020
- Лукашенко через Путина попросил Меркель не вмешиваться в дела Белоруссии - пресс-секретарь
- 14:30 19.08.2020
- Российский космонавт с МКС запечатлел на видео пять НЛО над Землей
- 14:12 19.08.2020
- В Минюсте разъяснили, почему Жириновский не смог посетить Фургала в СИЗО
- 14:00 19.08.2020
- Число преступлений с использованием банковских карт выросло в 6 раз - МВД РФ
- 13:32 19.08.2020
- Власти в Белоруссии есть, на кого опереться - Лукашенко
- 13:20 19.08.2020
- Корабли и подлодки ВМФ оснастят гиперзвуковым оружием
- 13:05 19.08.2020
- Иностранные студенты начнут учебу в РФ после прохождения карантина и теста на коронавирус
- 13:00 19.08.2020
- Жириновский заявил, что ему не дали встретиться с Фургалом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать