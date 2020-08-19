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НОВОСТИ

Россия создаст круглогодичную станцию в Антарктике - Мишустин

14:32 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России подготовило проект стратегии развития деятельности в Антарктике. Об этом в среду на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подготовлен проект стратегии развития деятельности РФ в Антарктике до 2030 года, - отметил премьер. - Он позволит модернизировать инфраструктуру зимовочных станций, создать на основе сезонной полевой базы "Русская" круглогодично действующую антарктическую станцию".

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