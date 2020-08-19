Российский космонавт с МКС запечатлел на видео пять НЛО над Землей
14:30 19.08.2020 Источник: Интерфакс
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