Российский космонавт с МКС запечатлел на видео пять НЛО над Землей

14:30 Источник: Интерфакс

Российский космонавт Иван Вагнер с борта МКС запечатлел на видео группу из пяти неопознанных объектов, пролетающих над Землей. "На 9-12 секундах появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или...?", - сообщил Вагнер в своем твиттере. "Информация доведена до руководства Госкорпорации "Роскосмос". Материалы переданы в ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа", - написал космонавт. Вагнер также опубликовал и саму видеозапись, которую он провел в замедленном режиме, чтобы запечатлеть полярное сияние над Антарктидой. "Кадры делались 1 раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров/сек. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", - пояснил Вагнер.