Лукашенко через Путина попросил Меркель не вмешиваться в дела Белоруссии - пресс-секретарь
15:00 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусский президент Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
По ее словам, белорусский президент на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель.
"Каким может быть от него [разговора] эффект? Скорее всего, отрицательным, ведь на сегодняшний день главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас", - сказала Эйсмонт.
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