Высылаемый из Норвегии российский дипломат должен покинуть страну до конца недели - МИД

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский дипломат, высылаемый из Норвегии на фоне шпионского скандала, должен покинуть страну до конца недели. Об этом заявили ТАСС в МИД Норвегии.

"Его попросили покинуть Норвегию до конца этой недели", - сказали там. "МИД рассматривает это как единичную акцию. Между Норвегией и Россией существует широкое сотрудничество во многих областях. С норвежской стороны это сотрудничество является прочным", - подчеркнули в ведомстве и добавили, что нет необходимости "рассуждать о том, будет ли этот случай иметь последствия для двусторонних отношений".