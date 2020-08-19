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Высылаемый из Норвегии российский дипломат должен покинуть страну до конца недели - МИД

15:12 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский дипломат, высылаемый из Норвегии на фоне шпионского скандала, должен покинуть страну до конца недели. Об этом заявили ТАСС в МИД Норвегии.

"Его попросили покинуть Норвегию до конца этой недели", - сказали там. "МИД рассматривает это как единичную акцию. Между Норвегией и Россией существует широкое сотрудничество во многих областях. С норвежской стороны это сотрудничество является прочным", - подчеркнули в ведомстве и добавили, что нет необходимости "рассуждать о том, будет ли этот случай иметь последствия для двусторонних отношений".

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