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Глава Европарламента опасается военной интервенции в Белоруссии - заявление

15:32 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил на видеоконференции лидеров ЕС по Белоруссии, что опасается усиления репрессий и военной интервенции в Белоруссии. Тезисы выступления Сассоли распространила в среду пресс-служба Европарламента.

Сассоли также призвал саммит "без промедления использовать санкции" против Белоруссии. "Есть все основания ожидать ужесточения репрессий и иностранного военного вмешательства, и я хочу твердо сказать всем тем, кто пытается разделить нас (страны ЕС - прим. ТАСС). Мы, европейцы, едины в своей озабоченности ситуацией в Белоруссии", - заявил он.

"Мы должны использовать все свое влияние, чтобы остановить насилие, - продолжил Сассоли. - Мы должны оказывать давление [на Минск], чтобы все политзаключенные были освобождены, реабилитированы и получили компенсации. Санкции являются важным инструментом политики ЕС, и Европарламент призывает саммит ЕС использовать их без промедления".

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