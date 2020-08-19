Власти Башкирии хотят национализировать Башкирскую содовую компанию из-за конфликта вокруг Куштау
16:00 19.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Власти Башкирии хотят национализировать крупнейшее предприятие, Башкирскую содовую компанию
Это связано с конфликтом вокруг разработок на горе Куштау, против которых выступили местные жители. Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью Эху сказал, что власти готовы взять ответственность на себя. Хабиров считает, что сейчас все работы на горе Куштау должны быть остановлены.
Между тем, генеральный директор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов сказал, что не знает, как выйти из положения — если компромисс не будет найден, страна потеряет около 18 миллиардов рублей.
Башкирская содовая компания производит 85% пищевой соды в России.
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