Программа оппозиции толкает Белоруссию к столкновению с РФ - Лукашенко

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что программа "черной сотни", как он назвал оппозицию, толкает страну к уничтожению государственности, а также к столкновению с Россией.

"Средствам массовой информации [поручить] - разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой "черной сотни" - путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства. Вы это видите. Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом - русскими, россиянами", - заявил президент по итогам заседания Совета безопасности в среду, его слова приводит БелТА. Такого развития событий "допустить нельзя", подчеркнул Лукашенко.