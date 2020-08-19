В Швейцарии прошел шоколадный дождь

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Швейцарии выпал шоколадный дождь. Причина — сбой вентиляционной системы фабрики Lindt в городе Ольтен.

Как сообщает портал UPI со ссылкой на местные СМИ, сильный ветер разнёс по окрестностям населённого пункта какао-порошок. Представители концерна пообещали покрыть все расходы по очистке транспорта и жилых участков от частиц шоколада. Говорит Москва