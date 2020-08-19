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НОВОСТИ

В Швейцарии прошел шоколадный дождь

16:32 19.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Швейцарии выпал шоколадный дождь. Причина — сбой вентиляционной системы фабрики Lindt в городе Ольтен.

Как сообщает портал UPI со ссылкой на местные СМИ, сильный ветер разнёс по окрестностям населённого пункта какао-порошок. Представители концерна пообещали покрыть все расходы по очистке транспорта и жилых участков от частиц шоколада.  Говорит Москва

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