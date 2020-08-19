Возможное вмешательство в события в Белоруссии сильно осложнило бы ситуацию - Меркель

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Любое возможное вмешательство в события в Белоруссии очень сильно осложнило бы ситуацию в стране. Такую оценку выразила в среду канцлер Германии Ангела Меркель по итогам видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС, посвященной сложившейся после выборов президента ситуации в республике.

"Мы находимся в контакте с Россией, чтобы именно этого не допустить", - сказала Меркель, отвечая на вопрос о возможности вмешательства Москвы в ситуацию. "Россия и Белоруссия тесно связаны друг с другом договоренностями, и все же мы дали ясно понять, что военное вмешательство со стороны России, конечно, значительно осложнило бы ситуацию", - отметила канцлер.