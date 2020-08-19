Мутко анонсировал создание федеральной платформы по аренде жилья
17:40 19.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Виталий Мутко анонсировал создание федеральной платформы по аренде жилья. Она появится в следующем году, сообщил журналистам гендиректор компании «Дом.РФ».
По словам Мутко, портал будет насыщен разными удобными сервисами и поспособствует формированию в России цивилизованного рынка арендного жилья. Он также уточнил, что для создания платформы потребуются некоторые законодательные изменения, которые могут подготовить уже в осеннюю сессию в Госдуме.
Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин, ссылаясь на аналитиков, отмечал, что такой ресурс поможет вывести из тени более 5 миллионов предложений по аренде квартир, а федеральный бюджет сможет получать ежегодно до 200 миллиардов рублей. Говорит Москва
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