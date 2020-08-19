ЕС не признает результаты выборов в Белоруссии, против ряда должностных лиц страны будут введены санкции - саммит ЕС
17:00 19.08.2020
Главы государств и правительств Евросоюза не признают результаты выборов в Белоруссии, "обнародованные властями" страны. Об этом заявил в среду глава Евросовета Шарль Мишель на пресс- конференции по итогам экстренного саммита ЕС. "Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Мы не признаем результаты выборов, обнародованные белорусскими властями", - сказал он.
Евросоюз также намерен в ближайшее время ввести санкции в отношении значительного числа белорусских должностных лиц. "В ближайшее время мы введем санкции в отношении значительного числа официальных лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов в Белоруссии", - сообщил глава Евросовета.
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