Владимир Ефимов: Инвестиции в ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличились на 23%

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В первом полугодии 2020 года инвестиции в производства резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» выросли на 23% по сравнению со вторым полугодием 2019 года и составили 3,2 млрд руб. Об этом во время визита на площадку «Алабушево» заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2006 года резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» вложили в развитие своих производств почти 32 млрд руб. За это время статус резидента технополиса получили уже более 70 компаний, которыми создано почти 6,5 тыс. рабочих мест для высококвалифицированных специалистов на инновационных производствах на пяти площадках особой экономической зоны в Москве», – рассказал вице-мэр.

По словам Ефимова, темп прироста инвестиций по итогам прошлого года в ОЭЗ составил порядка 40%. Он также объявил, что размер площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва» будет увеличен на 15 га. «Около 18 тыс. рабочих мест планируется создать в перспективе на 158 га площадки. На присоединенной территории предполагается возвести производственные объекты площадью не менее 62 тыс. кв. м», - сообщил вице-мэр.

Ефимов добавил, что к размещению на расширяемой площадке проявляют интерес авиастроители, машиностроители, производители бытовой электроники и «умного дома». Главным преимуществом «Алабушево» вице-мэр назвал готовность инфраструктуры.

В настоящее время на площадке есть пожарное депо, таможенный пост, корпуса предприятий по производству лекарств, глюкометров и лазерного оборудования, продукции из синтетического сапфира, здания для ИТ-компаний и др. Высокотехнологичным производством занимаются все 28 резидентов.