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В Роскосмосе прокомментировали появление "НЛО Вагнера"

18:15 19.08.2020 Источник: Интерфакс

В Роскосмосе считают необходимым дождаться результатов исследования ученых, изучающих снятые с борта МКС неопознанные объекты, прежде чем делать какие-либо выводы об их природе, заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Поспешно сейчас сделать какие-то выводы до тех пор, пока ученые и наши в Роскосмосе, и в ИКИ РАН не скажут свои самые главные слова", - сказал Устименко в эфире телеканала "Россия-24".

"Наш космонавт сделал таймлэпс, вот эту видеосъемку, на которой запечатлены эти пять объектов, соответственно эти материалы были переданы сюда на землю и было принято решение передать эти материалы специалистам, которые нам скажут, что, по их мнению, это было", - добавил он.

Ранее в среду космонавт Иван Вагнер опубликовал видео, снятое с борта МКС, на котором запечатлена группа из пяти неопознанных объектов. Видеозапись была выполнена во время пролета над Антарктидой.

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