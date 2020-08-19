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Планы газификации за последние три года исполнены лишь на 15% - Кудрин

18:45 19.08.2020 Источник: Интерфакс

Планы газификации за последние три года исполнены лишь на 15%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, по итогам проверки "Газпром межрегионгаза" СП отмечает, что "идет сильное отставание от намеченных планов ... - на 15% идет выполнение плана на последние три года, это часть газификации осуществляет "Газпром межрегионгаз", часть муниципалитеты".

"Идет существенное сокращение по сравнению с планом финансирования этих мероприятий, поскольку в целом мероприятия по подаче газа сейчас убыточны в силу того, что себестоимость зачастую выше, чем тариф. И этот недостаток обычно погашается "Газпромом" за счет экспортной выручки, и сейчас она тоже, конечно, снижается. Поэтому это создает новые риски по срокам исполнения", - заметил глава Счетной палаты.

"В основном нарушения и недостатки связаны с несинхронизированностью работы как компании, так и регионов. Планы не совмещены. И зачастую там, где уже проложены межпоселковый и магистральный (газопроводы - ИФ), не готовы, допустим, районные и муниципальные сети. Здесь нужно серьезно синхронизировать. И в результате проверки совместно с Минэнерго и компанией мы договорились о том порядке, о тех шагах, которые сейчас будут предприняты, для того чтобы осуществить такого рода мероприятия", - сказал Кудрин.

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