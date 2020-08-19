Реформу ВОЗ хотят предложить Франция и Германия

19:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия и Франция хотят предложить реформу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая бы увеличила полномочия и финансирование международной организации. Об этом в среду сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официальные источники.

Согласно позиции двух стран, основные задачи ВОЗ по предотвращению эпидемий и помощи государствам в борьбе с ними не поддерживаются достаточным финансированием и юридическими полномочиями.

"Стало понятно, причем не только в условиях нынешней пандемии, что ВОЗ не хватает возможностей выполнять свои задачи", - приводит Рейтер выдержку из оказавшегося в его распоряжении официального документа, в котором содержится список из 10 реформ. Также отмечается, что экспертам ВОЗ должна быть предоставлена возможность "независимо расследовать и оценивать вспышки [болезней] в кратчайшие сроки".