Премьер Греции заметил, что в политике ЕС разные подходы к Белоруссии и Турции
19:30 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС не может иметь один подход для Белоруссии, а другой для Турции, где систематически нарушаются все нормы международного права. Об этом заявил в среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на экстренном саммите ЕС по Белоруссии, проходившем в формате видеоконференции.
Как сообщила пресс-служба главы правительства, Мицотакис согласился с позицией президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса о том, что Европа не может "иметь два различных стандарта" для Белоруссии и Турции. "Евросоюз не может занять одну позицию по Белоруссии, а другую - по Турции" с точки зрения прав человека и верховенства закона, подчеркнул греческий премьер. "В настоящее время Турция систематически нарушает все нормы международного права", - заявил Мицотакис лидерам ЕС.
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