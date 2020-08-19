Меньше половины министерств в РФ отвечают на законные запросы СМИ и граждан - СП

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть министерств и ведомств своевременно отвечают на вопросы журналистов, меньше половины - на запросы граждан. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня мы выявили целый ряд недостатков, мы проранжировали все министерства и ведомства по этим критериям, выработали методологию. Только треть ведомств своевременно отвечает на запросы журналистов. Менее половины министерств и ведомств дают своевременные ответы на запросы граждан в соответствии с действующим законодательством", - сказал глава ведомства, отметив, что это снижает доверие к государству.